Лавров: Армянские герои внесли неоценимый вклад в общее дело разгрома нацизма

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что армянский народ по праву гордится своими героями, которые внесли неоценимый вклад в общее дело разгрома нацизма. Об этом глава МИД РФ заявил 10 ноября в Ереване на церемонии открытия выставки в Национальной картинной галерее, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Представители армянского народа плечом к плечу с другими народами СССР обороняли Брест и Москву, сражались под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали Кавказ и Крым, брали Берлин. Армянский народ по праву гордится своими героями, которые внесли неоценимый вклад в общее дело разгрома нацизма.

В России высоко ценят постоянное внимание, которое уделяется в Армении сбережению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Доброй традицией становится проведение акции «Бессмертный полк», в рядах которого в этом году вместе с 10 тысячами других участников прошел и президент Армении Армен Саркисян», - отметил Лавров.

По его словам, в 2020 году предстоит отметить 75-летие победы во Второй мировой.

«Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента России Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве. Знаю, что представители армянской общественности, в том числе присутствующие здесь, вместе со всеми другими народами бывшего СССР будут активно участвовать в праздничных торжествах и тем самым отдадут дань памяти беспримерному подвигу наших предков.

Многовековая дружба россиян и армян, закаленная суровыми военными испытаниями, остается залогом дальнейшего укрепления российско-армянского стратегического партнерства и союзничества на благо наших граждан, во имя безопасности и стабильности в Закавказье и в целом в нашем регионе. Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю и пересмотреть международно-признанные итоги Второй мировой войны. Выставка, которую мы сегодня открываем, является одним из очень важных, конкретных вкладов в эти начинания.

Вечная память героям, низкий поклон ветеранам. Здоровья им и всяческого благополучия», - добавил министр.