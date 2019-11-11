Минздрав РА: В Ереване зарплаты сотрудников «Скорой помощи» вырастут на 10% в 2020 году
11 ноября 2019 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Заработная плата сотрудников ереванской службы «Скорой помощи» в 2020 году будут увеличены на 10%. Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
По его словам, будет повышена зарплата 950 работников «Скорой помощи», из которых 300 - врачи.
Как отметил министр, Минздрав продолжает изыскивать возможности для роста зарплат также действующим в областях работникам «Скорой помощи».
1 ноября министр заявлял, что повышение зарплат сотрудников «Скорой помощи» в 2020 году не предусмотрено.
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Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Автором законопроекта является депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
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