Минздрав РА: В Ереване зарплаты сотрудников «Скорой помощи» вырастут на 10% в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Заработная плата сотрудников ереванской службы «Скорой помощи» в 2020 году будут увеличены на 10%. Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, будет повышена зарплата 950 работников «Скорой помощи», из которых 300 - врачи.

Как отметил министр, Минздрав продолжает изыскивать возможности для роста зарплат также действующим в областях работникам «Скорой помощи».

1 ноября министр заявлял, что повышение зарплат сотрудников «Скорой помощи» в 2020 году не предусмотрено.