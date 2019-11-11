Президент Боливии ушел в отставку на фоне протестов: Оппозиция сообщила об ордере на его задержание

PanARMENIAN.Net - Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне массовых протестов в стране, возникших после первого тура президентских выборов. Как сообщал местный телеканал Unitel, самолет Моралеса вылетел из аэропорта столицы Боливии и приземлился в боливийском городе Чиморе.

Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции – Луис Фернандо Камачо. «Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре (провинция – ред.)», – уточнил он. По его информации, военные уже арестовали президентский самолет, на котором ранее бывший лидер покинул столицу страны Ла-Пас. В свою очередь Моралес назвал в Twitter ордер на задержание незаконным, пишут «Ведомости».

После того как Моралес, вице-президент Боливии Альваро Гарсия-Линера, а также председатели обеих палат парламента Виктор Борда (глава палаты депутатов) и Адриана Сальватьерра (спикер сената) подали в отставку, ответственной за происходящее в стране стала зампредседателя сената Боливии Жанин Аньес. Аньес должна будет провести чрезвычайную сессию парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки руководителей страны. Она также должна будет назначить дату проведения президентских и парламентских выборов.

В свою очередь министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище Моралесу. «В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу», – написал Эбрард в Twitter.

Беспорядки в Боливии начались после того, как 20 октября избирком объявил о победе Моралеса на выборах президента. Согласно подсчетам комиссии, за него было отдано 46,9% голосов, лидер оппозиции Карлос Меса набрал 36,7% голосов.