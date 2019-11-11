Пашинян - Лаврову: В отношениях Армении и РФ есть новая динамика

PanARMENIAN.Net - Находящегося в Армении с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова 11 ноября принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В последний раз вы с официальным визитом были в Армении два года назад. За это время в Армении произошли очень большие перемены. И я хочу сказать, что в результате этих перемен отношения между нашими странами получили новую динамику», - отметил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что визит министра придаст новый импульс армяно-российским отношениям, отметив, что он очень оптимистично смотрит на дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

«В наших отношениях, я думаю, есть новая динамика. Недавно у нас была достигнута договоренность, что в следующем году состоится мой официальный визит в Россию, после чего – официальный визит президента России в Армению. И я рад констатировать, что у нас получилось довольно-таки продуктивное председательство в ЕАЭС»,- отметил Пашинян, выразив надежду, что товарооборот между Арменией и Россией достигнет $2 млрд.

Лавров, в свою очередь, передал Пашиняну приветы от президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Двитрия Медведева.

«Они очень хорошо отзываются о регулярных общениях. Вы упомянули о переменах в вашей стране. Мы отмечаем, что это не помешало обеспечивать преемственность в наших отношениях, наращивать союзническое, стратегическое партнерство во всех областях», - отметил Лавров.

Он также поздравил Армению с результативным председательством в ЕАЭС.