Армянская фигуристка Анастасия Галустян заняла 3-е место на Prague Ice Cup 2019

Лавров: Меморандум о допуске российских специалистов на биолаборатории в Армении вскоре подпишут По его словам, есть Конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО), которая запрещает разработку такого оружия. По его словам, есть Конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО), которая запрещает разработку такого оружия.

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