Армянская фигуристка Анастасия Галустян заняла 3-е место на Prague Ice Cup 2019
11 ноября 2019 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская фигуристка Анастасия Галустян заняла 3-е место на проходящем в Чехии международном турнире Prague Ice Cup 2019.
20-летняя фигуристка заработала 149.69 очков. Всего в турнине приняли участие 15 спортсменок, пишет пресс-служба НОКА.
Это было второе выступление Анастасии Галустян в этом сезоне. В октябре она участвовала в турнире в Казахстане, где заняла 6 место.
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Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
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