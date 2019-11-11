В США назвали возможную причину смерти курильщиков вейпов

PanARMENIAN.Net - Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) - федерального агентства в составе американского министерства здравоохранения - пришли к выводу, что одной из возможных причин проблем со здоровьем, а также смертей курильщиков электронных сигарет и вейпов могло стать содержание в них ацетата витамина Е. Об этом сообщила Энн Шучат, замдиректора CDC.

«В ходе лабораторных тестов CDC, проведенных в отношении образцов бронхоальвеолярных смывов (или образцов жидкости, забранной непосредственно из легких) у 29 пациентов с EVALI (повреждением легких, связанным с употреблением электронных сигарет или вейпов. - Ред.) из 10 штатов, во всех образцах был обнаружен ацетат витамина Е», - отмечает федеральное агентство, пишет Deutsche Welle.

Специалисты отметили, что в ходе исследований они впервые обнаружили «вызывающий опасения» химический агент.

В то же время, по словам экспертов, они не исключают, что в ходе дальнейшей работы могут обнаружить другие токсичные субстанции. Кроме того, по всей видимости, предстоит провести дальнейшие исследования на животных, чтобы полностью доказать связь ацетата с повреждениями легких.

Медики пока рекомендовали покупателям воздерживаться от электронных сигарет или вейпов, используемых для вдыхания тетрагидроканнабинола - производного каннабиса.

Ацетат витамина Е часто входит в состав препаратов для ухода за кожей и не представляет опасности при наружном применении или проглатывании. Однако его нагревание и вдыхание с помощью вейпов может привести к заболеванию легких.

В США ранее были зафиксированы 39 смертей от последствий вейпинга - вдыхания водяного пара с ароматическими добавками - и свыше 2000 заболевших, страдающих, в частности, от рака легких.

Средний возраст скончавшихся составил 50 лет, самому молодому из них было 27, самому пожилому - 71 год. Они проживали в 15 различных штатах США. Около 70 процентов заболевших – мужчины, около 80 процентов - моложе 35 лет.