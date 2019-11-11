Армения - в топ-7 стран по ощущению безопасности у жителей, наряду со Швейцарией
11 ноября 2019 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Жители Армении и Швейцарии чувствуют себя в безопасности на улицах своих стран в ночное время суток. Об этом всидетельствуют данные опроса американского института общественного мнения Gallup (не путать с действующим в Армении Gallup International) «Закон и порядок 2019» (Law and Order Index 2019).
Сотрудники организации задавали респондентам вопрос, чувствуют ли они себя в безопасности в ночное время суток. 89% опрошенных как в Армении, так и в Швейцарии дали положительный ответ.
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
Чем выше балл, тем выше доля населения, сообщившего о том, что чувствует себя в безопасности.
Респонденты отвечали на следующие вопросы: доверяют ли они местным полицейским силам; чувствуют ли себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве; были ли у них украдены деньги или имущество и подвергались ли они нападению или ограблению в течение последних 12 месяцев.
Так, в общем рейтинге Армения занимает более лидирующую позицию, чем Австралия, США, Италия, Бельгия и другие страны. Лидиром рейтинга является Сингапур, набравший 97 баллов. Хуже всех дела обстоят в Афганистане - 38 баллов.
В рамках опроса на вопросы Gallup ответили около 152,000 взрослых респондентов из 142 стран мира.
Самое значимое
ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение
Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Автором законопроекта является депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Лавров: Меморандум о допуске российских специалистов на биолаборатории в Армении вскоре подпишут По его словам, есть Конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО), которая запрещает разработку такого оружия.
В Стамбуле нашли мертвым главного спонсора сирийских «Белых касок» Обстоятельства и причины его смерти пока неизвестны.
Лавров: Готовы способствовать нормализации отношений Армении и Турции «Мы не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами, и, в любом случае, вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливался мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество»
Лавров: Без согласия народа Нагорного Карабаха невозможны какие-либо договоренности Он также ответи на вопрос, каким видит решение карабахского конфликта при том, что Азербайджан настаивает на его разрешении исключительно при соблюдении своей территориальной целостности.