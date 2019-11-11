Армения - в топ-7 стран по ощущению безопасности у жителей, наряду со Швейцарией

PanARMENIAN.Net - Жители Армении и Швейцарии чувствуют себя в безопасности на улицах своих стран в ночное время суток. Об этом всидетельствуют данные опроса американского института общественного мнения Gallup (не путать с действующим в Армении Gallup International) «Закон и порядок 2019» (Law and Order Index 2019).

Сотрудники организации задавали респондентам вопрос, чувствуют ли они себя в безопасности в ночное время суток. 89% опрошенных как в Армении, так и в Швейцарии дали положительный ответ.

В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.

Чем выше балл, тем выше доля населения, сообщившего о том, что чувствует себя в безопасности.

Респонденты отвечали на следующие вопросы: доверяют ли они местным полицейским силам; чувствуют ли себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве; были ли у них украдены деньги или имущество и подвергались ли они нападению или ограблению в течение последних 12 месяцев.

Так, в общем рейтинге Армения занимает более лидирующую позицию, чем Австралия, США, Италия, Бельгия и другие страны. Лидиром рейтинга является Сингапур, набравший 97 баллов. Хуже всех дела обстоят в Афганистане - 38 баллов.

В рамках опроса на вопросы Gallup ответили около 152,000 взрослых респондентов из 142 стран мира.