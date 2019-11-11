США вновь пригрозили Турции санкциями
11 ноября 2019 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Перед встречей президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана США могут ввести в отношении Анкары санкции за сделку с российским оружием.
Ранее турецкое правительство приобрело российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что вызвало недовольство в Вашингтоне. «Если Турция не отменит покупку С-400, вероятно, будут применены санкции», - заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет Deutsche Welle.
В НАТО нет места для крупных закупок оружия у России, - полагает О'Брайен. Он добавил, что Трам «очень четко» передаст Эрдогану эту мысль во время их встречи, которая запланирована на 13 ноября.
О'Брайен сослался на принятый Конгрессом США в 2017 году закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который касается санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. CAATSA также требует от других стран не вести дела с этими тремя государствами, что вызывает споры в международном сообществе. Вашингтон опасается, что Россия сможет получить данные о возможностях американского истребителя F-35 через чувствительный радар комплекса. Анкара была партнером по строительству F-35 и намеревалась приобрести крупную партию истребителей. После приобретения С-400 США исключили Турцию из программы F-35. Санкции американской стороной пока введены не были.
Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В середине сентября 2019 года стало известно о поставке последних компонентов второй батареи. Введение в эксплуатацию запланировано на апрель 2020 года.
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