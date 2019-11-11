Лавров: Без согласия народа Нагорного Карабаха невозможны какие-либо договоренности

PanARMENIAN.Net - Без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности по карабахскому урегулированию оформить будет невозможно. Об этом заявил 11 ноября в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет. Вот из этого мы исходим. Хочу отметить то, что сказал на нашей встрече премьер-министр Армении Никол Пашинян: он упомянул о своем публичном заявлении, которое гласило, что итоговые договоренности должны учитывать интересы и Армении, и Карабаха, и Азербайджана. С этим трудно спорить», - отметил Лавров.

Он также ответи на вопрос, каким видит решение карабахского конфликта при том, что Азербайджан настаивает на его разрешении исключительно при соблюдении своей территориальной целостности. Лавров вновь повторил слова премьера Армении о том, что решение конфликта должно учитывать интересы всех трех сторон.

«Принципы территориальной целостности, самоопределения и исключительно мирного урегулирования споров закреплены во всех вариантах документов, которые обсуждаются между сторонами. В любом случае окончательное решение должно учитывать все эти принципы. С этим не спорят ни Ереван, ни Баку», - сказал Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Армению 10 ноября, а 11 ноября он встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.