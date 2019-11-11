Лавров: Готовы способствовать нормализации отношений Армении и Турции

PanARMENIAN.Net - Россия готова способствовать нормализации отношений между Арменией и Турцией. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

«Мы всячески содействуем тому, чтобы проблемы в отношениях между Арменией и Турцией преодолевались. Мы готовы использовать свои возможности, чтобы продвигать нормализацию отношений между Арменией и Турцией, но для этого нужна заинтересованность обеих сторон», - сказал Лавров, пишет Aysor.am.

«Мы не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами, и, в любом случае, вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливался мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество», - отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Армению 10 ноября, а 11 ноября он встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.