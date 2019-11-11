Лавров: Готовы способствовать нормализации отношений Армении и Турции
11 ноября 2019 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия готова способствовать нормализации отношений между Арменией и Турцией. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване.
«Мы всячески содействуем тому, чтобы проблемы в отношениях между Арменией и Турцией преодолевались. Мы готовы использовать свои возможности, чтобы продвигать нормализацию отношений между Арменией и Турцией, но для этого нужна заинтересованность обеих сторон», - сказал Лавров, пишет Aysor.am.
«Мы не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами, и, в любом случае, вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливался мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество», - отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Армению 10 ноября, а 11 ноября он встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Самое значимое
Пашинян назвал голосование историческим
Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Partner news
Последние новости
В Стамбуле нашли мертвым главного спонсора сирийских «Белых касок» Обстоятельства и причины его смерти пока неизвестны.
США вновь пригрозили Турции санкциями Советник Трампа заявил, что США введут санкции против Турции в рамках закона CAATSA.
Армения - в топ-7 стран по ощущению безопасности у жителей, наряду со Швейцарией В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
В США назвали возможную причину смерти курильщиков вейпов По словам экспертов, в ходе дальнейшей работы могут обнаружиться и другие токсичные субстанции.