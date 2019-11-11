В Стамбуле нашли мертвым главного спонсора сирийских «Белых касок»
11 ноября 2019 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В Стамбуле найден мертвым Джеймс Ле Мезюрье - основатель некоммерческой организации Mayday Rescue, которая занималась финансированием, снабжением и обучением волонтерских организаций в зонах военных конфликтов, в том числе «Белых касок» в Сирии. Об этом сообщило 11 ноября агентство Reuters со ссылкой на дипломата, проживавшего по соседству с Ле Мезюрье.
По словам собеседника агентства, тело Ле Мезюрье нашли рано утром 11 ноября возле его дома в районе Бейоглу в центральной части Стамбула. Обстоятельства и причины смерти Ле Мезюрье неизвестны, пишет Deutsche Welle.
«Белые каски» предположительно спасли тысячи людей в подконтрольных повстанцам районах Сирии от бомбардировок, осуществлявшихся сирийской армией и российской авиацией.
Россия неоднократно обвиняла эту волонтерскую организацию в съемках постановочных видео с жертвами предполагаемых химических атак, а также в связях с террористами. В свою очередь «Белые каски» обвиняли РФ в военных преступлениях.
Mayday Rescue - неправительственная организация с офисами в Амстердаме и Стамбуле. Ее проекты финансируются ООН и правительствами разных стран. Эта НПО сыграла ключевую роль в становлении «Белых касок»: она помогала с обучением волонтеров, поставками оборудования и медикаментов и договаривалась с правительствами западных стран о финансировании.
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