Лавров: Меморандум о допуске российских специалистов на биолаборатории в Армении вскоре подпишут

PanARMENIAN.Net - Меморандум о допуске российских специалистов на биолаборатории в Армении будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров 11 ноября в ходе пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

«В целом переговоры над текстом меморандума завершены, сейчас документ проходит межведомственное согласование у каждой из сторон. Рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан. Это, конечно, создаст дополнительные возможности для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности. Мы считаем эти контакты с нашими соседями, союзниками, партнерами весьма важной частью повестки дня в том, что касается вопросов безопасности в самом широком смысле слова», - отметил Лавров.

По его словам, есть Конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО), которая запрещает разработку такого оружия.

«К сожалению, у этой Конвенции в силу категорических возражений США нет верификационного механизма, как это происходит в большинстве других многосторонних документах. Мы многие годы пытаемся все-таки создать такой механизм, но американские коллеги предпочитают избегать такой договоренности и ведут дело к тому, чтобы по всему миру на двусторонней основе создавать лаборатории как бы «под себя». Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы в этой сфере у нас была с нашими союзниками – Арменией, другими партнерами – полная и обоюдная транспарентность. Об этом мы сегодня и говорили. Об этом идет речь в меморандуме, который скоро, надеюсь, вступит в силу», - добавил глава МИД РФ.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что меморандум, гарантирующий российским специалистам, в том числе военным, доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона, будет подписан 10-11 ноября в ходе визита Лаврова в Ереван.О завершении работы над меморандумом, который гарантирует российским специалистам доступ в находящиеся в Армении биолаборатории, изданию рассказали знакомые с ходом переговоров источники с российской и армянской стороны.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.