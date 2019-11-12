Пашинян встретился с Макроном в Елисейском дворце
12 ноября 2019 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 11 ноября отправился с рабочим визитом во Францию для участия во Втором Парижском форуме мира и 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Вечером 11 ноября премьер посетил Елисейский дворец, где принял участие в официальном приеме от имени президента Франции Эмманюэля Макрона в честь глав государств и правительств, участвующих во Втором Парижском форуме мира. В Елисейском дворце премьера встретил Макрон.
В официальном приеме приняли участие также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, заместитель председателя Госсовета КНР Ванг Кишан, генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо, генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азуле и др.
На своей странице в Facebook премьер Армении опубликовал селфи, сделанные в Елисейском дворце с Макроном,Мушикивабо и Гутерришем. Премьер-министр также отметил, что официальный прием от имени президента Макрона завершился произведением легендарного шансонье Шарля Азнавура.
12 ноября премьер-министр Армении примет участие в открытии Второго Парижского форума мира и тематической дискуссии в рамках мероприятия, в ходе которого он выступит с речью. Планируется вручение Пашиняном символического подарка Библиотеке Парижского форума мира.
В рамках визита в Париж премьер-министр Армении также посетит офис Международной организации Франкофонии и встретится с генсеком МОФ Луиз Мушикивабо.
Планируется визит премьер-министра и его супруги в штаб-квартиру ЮНЕСКО и их участие в работе 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Пашинян выступит с речью в рамках тематического обсуждения конференции. Премьер-министр также встретится с генеральным секретарем ЮНЕСКО Одри Азуле и даст интервью пресс-службе ЮНЕСКО.
В рамках визита премьер-министр Армении и его супруга встретятся с руководителями армянских духовных и мирских структур Франции. В честь Пашиняна и Акопян состоится официальный прием, в рамках которого премьер выступит с речью.
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