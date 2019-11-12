Премьер Армении уволил замминистра юстиции
12 ноября 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об увольнении замминистра юстиции Анны Вардапетян. Об этом сообщается на сакте правительства Армении. Там же размещен соответствующий документ.
Она была назначена на этот пост 4 апреля 2019 года.
До этого Вардапетян занимала должность советника министра юстиции. Ранее она занимала должность первого заместителя начальника судебного департамента Республики Армения, секретаря Совета председателей судов.
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Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
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