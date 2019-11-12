Премьер Армении уволил замминистра юстиции

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об увольнении замминистра юстиции Анны Вардапетян. Об этом сообщается на сакте правительства Армении. Там же размещен соответствующий документ.

Она была назначена на этот пост 4 апреля 2019 года.

До этого Вардапетян занимала должность советника министра юстиции. Ранее она занимала должность первого заместителя начальника судебного департамента Республики Армения, секретаря Совета председателей судов.