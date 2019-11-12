Маркос Пиззелли завершил карьеру в сборной Армении по футболу
12 ноября 2019 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Покинувший казахстанский «Актобе» Маркос Пиззелли завершил карьеру в сборной Армении по футболу. Об этом 35-летний полузащитник сообщил Topsports.am.
«Я уже сообщил Федерации футбола Армении, что больше не буду играть в сборной Армении. Сейчас я нахожусь в хорошей спортивной форме, полностью восстановился после травмы. Я прекрасно себя чувствую. Решение покинуть «Актобе» не было трудным, так как этот год был неудачным не только для меня, но и для клуба», - сказал Пиззелли.
По словам футболиста, есть несколько клубов, которые заинтересованы в его услугах, сейчас он находится в статусе свободного агента.
«Я вижу, что чемпионат Армении добился определенного прогресса, но он все еще далек от того, чтобы считаться высококлассным. Молодым игрокам нужно давать больше возможностей для демонстрации своих навыков и продвижения вперед, чтобы принимать участие в чемпионатах более высокого уровня»,- отметил Пиззелли.
Маркос Пиззелли находится в составе сборной Армении с 2008 года, отыграл за нее 66 матчей и забил 11 голов.
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