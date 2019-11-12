Арестованный экс-замглавы аппарата парламента Армении Арсен Бабаян будет отпущен под гарантию

PanARMENIAN.Net - Бывший заместитель главы аппарата парламента Армении Арсен Бабаян, арестованный по решению суда в октябре, будет отпушен под личную гарантию. Об этом сообщил советник генерального прокурора РА Гор Абрамян.

По его словам, председатель общественной организации Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян и депутат парламента РА Сисак Габриелян представили заявления с просьбой отпустить Бабаяна под их личную гарантию. Ишханян и Габриелян обязуются выплатить по 500,000 драмов каждый для замены меры пресечения в виде содержания под стражей на личную гарантию.

В рамках уголовного дела, возбужденного по части 1-й статьи 300-й (Узурпация государственной власти) Уголовного кодекса Армении были получены фактические доказательства того, что чиновники в процессе прекращения полномочий бывшего главы Конституционного суда Гагика Арутюняна, исходя из групповых интересов, лично, а также при помощи не занимающих официальные посты людей совершили служебный подлог. Бабаян был задержан на основании сообщения депутата Национального собрания РА Армана Бабаджаняна.

Бабаян себя виновным не признает.