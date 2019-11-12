ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха

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Израиль ликвидировал одного из лидеров «Исламского джихада» в секторе Газа Палестинская радикальная группировка подтвердила сообщение о ликвидации одного из ее лидеров. Палестинская радикальная группировка подтвердила сообщение о ликвидации одного из ее лидеров.

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