ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха
12 ноября 2019 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 13 ноября проведет плановый мониторинг режима прекращения огняна границе Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района.Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, а также его полевые помощники Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
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