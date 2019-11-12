Назарбаев: Зеленский согласен встретиться с Путиным в Казахстане
12 ноября 2019 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Свою инициативу Назарбаев представил украинскому президенту во время личной встречи, и тот согласился, утверждает экс-президент Казахстана.
«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан»,— рассказал Нурсултан Назарбаев на заседании дискуссионной площадки «Астана клуб», пишет «Ъ».
11 ноября первый президент Казахстана провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили урегулирование на Украине. Другие подробности беседы Кремль не привел. С Владимиром Зеленским Назарбаев встречался в Токио 22 октября.
Президенты России и Украины провели уже несколько телефонных разговоров — в июле, августе и сентябре. Зеленский говорил, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным, но, по его словам, пока их встреча возможна только в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия). Одним из условий проведения этого саммита было разведение сил в Донбассе.
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