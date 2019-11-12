Пашинян подарил Библиотеке Парижского форума мира книгу об армянском спорте

Пашинян подарил Библиотеке Парижского форума мира книгу об армянском спорте
12 ноября 2019 - 17:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом во Франции премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие во Втором Парижском форуме мира, в котором также принимают участие главы ряда государств и правительств.

Пашинян вручил Библиотеке Парижского форума мира символический подарок - книгу Айка Демояна Le Sport, в которой рассказывается об армянском спорте и спортивных клубах в Османской империи.

Представляя эту книгу, Пашинян отметил, что посредством замечательных исторических фотографий в ней рассказывается о спортивных клубах и спортивных достижениях армян в Османской империи до Геноцида 1915 года.

В книге можно увидеть фотографии армянских спортсменов - мужчин и женщин, занимающихся спортом, а также рекламные плакаты, призывающие женщин заниматься спортом и делать зарядку.

Пашинян отметил, что все это происходило более 100 лет назад в Османской империи, в обществе, которое было очень консервативным в вопросе социальной и физической деятельности женщин. Несмотря на все это, армяне, по словам премьера, создавали спортивные клубы, которые способствовали миру и сосуществованию христианских и мусульманских общин.

Затем премьер-министр посетил открытый в рамках форума павильон фонда IDEA, где ознакомился с экспонатами о деятельности фонда, в том числе материалами, рассказывающими о гуманитарной премии «Аврора». В павильоне присутствовал также лауреат премии «Аврора», доктор Том Катина.

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