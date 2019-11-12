Instagram запускает аналог китайского TikTok

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Instagram запустила аналог китайского сервиса TikTok для обмена короткими видео.

Новая функция, позволяющая записывать 15-секундные ролики и накладывать на них музыку и эффекты, встроена в формат Stories. Она доступна в приложениях Instagram для iOS и Android, но пока только бразильским пользователям, пишут «Ведомости» со ссылкой на TechCrunch.

Предполагается, что короткие видео будут вирально распространяться на большую аудиторию в разделе Top Reels (в Бразилии — Cenas) — так же, как это происходит в основной ленте TikTok и в разделе челленджей сервиса, уточняет издание.

«Я думаю, что Musically до TikTok, и сам TikTok заслуживают похвалы за популяризацию этого формата», — признал в беседе с изданием директор по продукту Instagram Робби Стейн. Сейчас, по оценке американской исследовательской компании Sensor Tower, аудитория TikTok насчитывает 1,5 млрд пользователей в месяц, в том числе 122 млн — в США.

В ноябре Facebook (владеет Instagram) запустила аналогичный сервис в виде отдельного приложения Lasso для iOS и Android. В нем пользователи могут записывать видео и песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами. Для этого в Lasso есть крупная музыкальная библиотека и инструменты для наложения эффектов. Однако у Instagram есть преимущество перед приложением материнской компании — соцсети не нужно с нуля привлекать пользователей, отмечает TechCrunch.