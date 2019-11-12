Instagram запускает аналог китайского TikTok
12 ноября 2019 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Instagram запустила аналог китайского сервиса TikTok для обмена короткими видео.
Новая функция, позволяющая записывать 15-секундные ролики и накладывать на них музыку и эффекты, встроена в формат Stories. Она доступна в приложениях Instagram для iOS и Android, но пока только бразильским пользователям, пишут «Ведомости» со ссылкой на TechCrunch.
Предполагается, что короткие видео будут вирально распространяться на большую аудиторию в разделе Top Reels (в Бразилии — Cenas) — так же, как это происходит в основной ленте TikTok и в разделе челленджей сервиса, уточняет издание.
«Я думаю, что Musically до TikTok, и сам TikTok заслуживают похвалы за популяризацию этого формата», — признал в беседе с изданием директор по продукту Instagram Робби Стейн. Сейчас, по оценке американской исследовательской компании Sensor Tower, аудитория TikTok насчитывает 1,5 млрд пользователей в месяц, в том числе 122 млн — в США.
В ноябре Facebook (владеет Instagram) запустила аналогичный сервис в виде отдельного приложения Lasso для iOS и Android. В нем пользователи могут записывать видео и песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами. Для этого в Lasso есть крупная музыкальная библиотека и инструменты для наложения эффектов. Однако у Instagram есть преимущество перед приложением материнской компании — соцсети не нужно с нуля привлекать пользователей, отмечает TechCrunch.
Самое значимое
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Partner news
Последние новости
МИД РА осудил жестокие убийства армянского священника и его отца в Сирии Отмечается, что международное сообщество должно решительно осудить продолжающиеся преследования и убийства на почве идентичности.
Пашинян и Макрон обсудили либерализацию визового режима между Арменией и ЕС Стороны подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком уровне и достигли соответствующей договоренности в этом направлении.
Израиль ликвидировал одного из лидеров «Исламского джихада» в секторе Газа Палестинская радикальная группировка подтвердила сообщение о ликвидации одного из ее лидеров.
Европейская комиссия одобрила первую в мире вакцину от Эболы Теперь вакцина получила статус разрешенного лекарства — это значит, что ее производитель, компания Merck, сможет проще и быстрее поставлять ее в африканские страны