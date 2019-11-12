Израиль ликвидировал одного из лидеров «Исламского джихада» в секторе Газа

PanARMENIAN.Net - Израиль ликвидировал одного из лидеров палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» в секторе Газа по имени Баха Абу аль-Атта. Сообщения об этом подтвердили представители обеих сторон 12 ноября.

Аль-Атта убит в результате прицельного ракетного удара по его дому в Газе. Вместе с аль-Аттой погибла его жена, еще два человека были ранены. Израильские военные сообщили, что операция была санкционирована премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет Deutsche Welle.

Представитель израильской армии Джонатан Корникус сообщил, что аль-Атта окружил себя «живыми щитами», но силовые структуры минувшей ночью увидели возможность убить его путем «хирургической операции»: удару с воздуха подвергся лишь тот этаж, на котором находился аль-Атта.

По сообщению израильской армии, Абу аль-Атта в последние дни разрабатывал планы террористических нападений на израильских мирных жителей и солдат. В числе прочего, он готовил отряды террористов для вторжения в Израиль. Абу аль-Ата командовал «Бригадами аль-Кудс» - вооруженным крылом группировки «Исламский джихад» в секторе Газа и отвечал за большинство операций в секторе Газа, отметили в израильской армии.

«Исламский джихад» подтвердил гибель аль-Атты и его жены. «Израиль перешел все красные линии», - подчеркивается в заявлении этой группировки. Палестинские радикалы 12 ноября выпустили десятки ракет по Израилю, о пострадавших не сообщается. В южном и центральном районах Израиля закрыты учебные заведения и административные учреждения. Вблизи сектора Газа частично прекращено движение железнодорожного транспорта.

По сообщениям израильских СМИ, одна из выпущенных из сектора Газа ракет попала в жилой дом на юге Израиля и разрушила его. В результате этого инцидента никто не пострадал. Вторая ракета рухнула на проезжую часть оживленной автострады. Здесь ранение получил один человек.