Пашинян и Макрон обсудили либерализацию визового режима между Арменией и ЕС
12 ноября 2019 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках Парижского форума мира провел беседу тет-а-тет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Президент Франции поблагодарил премьер-министра за принятие приглашения принять участие в форуме и отметил, что придает большое значение развитию сотрудничества с дружественной Арменией в различных направлениях.
Пашинян и Макрон обсудили актуальные вопросы повестки дня армяно-французских отношений, а также шаги, предпринимаемые в направлении начала диалога Армения-ЕС по либерализации визового режима.
Пашинян также поблагодарил за теплый прием и организацию форума на высоком уровне. Премьер-министр отметил, что встречи по разным поводам придают новый импульс развитию и укреплению двусторонних связей.
Стороны подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком уровне и достигли соответствующей договоренности в этом направлении.
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