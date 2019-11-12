МИД РА осудил жестокие убийства армянского священника и его отца в Сирии
12 ноября 2019 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении ресительно осудило теракт, совершенный в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого жестоко были убиты духовный пастырь армянской католической церкви Камышлы, священник Овсеп Петоян и его отец Хана Абраам Петоян, а дьякон церкви был ранен. Об этом говорится в заявлении МИД РА.
«Жизнь представителей духовенства оборвалась в тот момент, когда они служили изнуренной войной общине Дейр-эз-Зора. Согласно разным источникам, ответственность за убийство священнослужителей взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
Военное вторжение на северо-восток Сирии в течение последнего месяца и активизировавшаяся в результате этого террористическая деятельность особенно уязвимым делают гражданское население, включая этнические и религиозные меньшинства», - говорится в заявлении МИД РА.
Отмечается, что международное сообщество должно решительно осудить продолжающиеся преследования и убийства на почве идентичности.
«Выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку родным погибших, армянской католической общине Сирии и всем сирийским армянам, желая им силы, стойкости и крепости духа. Армения продолжит путем гуманитарной поддержки вносить свой вклад в дело стабилизации гуманитарной ситуации в Сирии», - говорится в заявлении МИД РА.
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