МИД РА осудил жестокие убийства армянского священника и его отца в Сирии

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении ресительно осудило теракт, совершенный в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого жестоко были убиты духовный пастырь армянской католической церкви Камышлы, священник Овсеп Петоян и его отец Хана Абраам Петоян, а дьякон церкви был ранен. Об этом говорится в заявлении МИД РА.

«Жизнь представителей духовенства оборвалась в тот момент, когда они служили изнуренной войной общине Дейр-эз-Зора. Согласно разным источникам, ответственность за убийство священнослужителей взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Военное вторжение на северо-восток Сирии в течение последнего месяца и активизировавшаяся в результате этого террористическая деятельность особенно уязвимым делают гражданское население, включая этнические и религиозные меньшинства», - говорится в заявлении МИД РА.

Отмечается, что международное сообщество должно решительно осудить продолжающиеся преследования и убийства на почве идентичности.

«Выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку родным погибших, армянской католической общине Сирии и всем сирийским армянам, желая им силы, стойкости и крепости духа. Армения продолжит путем гуманитарной поддержки вносить свой вклад в дело стабилизации гуманитарной ситуации в Сирии», - говорится в заявлении МИД РА.