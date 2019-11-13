В арцахский Талиш после его восстановления уже вернулись 46 семей
13 ноября 2019 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В восстановленное село Талиш Мартакертского района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) уже вернулись 46 семей, возвращение еще 5 семей сейчас в процессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Арцаха Тигран Абрамян.
«Кроме того, что в селе созданы все условия для проживания – новая школа, детский сад, медицинский пункт, дом торжеств, сельская администрация, предусмотренные для вернувшихся семей дома полностью обставлены», – отметил он.
Село Талиш было обстреляно азербайджанцами в апреле 2016 года. Тогда им удалось пробраться в Ташиш и жестоко убить нескольких мирных жителей. После этого начались работы по восстановлению села, в него стали возвращаться местные жители.
Самое значимое
ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение
Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Автором законопроекта является депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Посольство РА в РФ: Закрашивание памятной доски Нжде в Армавире - акт вандализма Отмечается, что эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению.
Российский депутат в Краснодаре закрасил черной краской памятную доску Гарегину Нжде Доска была установлена в 2012 году на территории храма Успения Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской церкви в городе Армавир.
Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел по графику Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
Президент Арцаха обсудил с Каспршиком ситуацию на передовой На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.