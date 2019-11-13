В арцахский Талиш после его восстановления уже вернулись 46 семей

PanARMENIAN.Net - В восстановленное село Талиш Мартакертского района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) уже вернулись 46 семей, возвращение еще 5 семей сейчас в процессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

«Кроме того, что в селе созданы все условия для проживания – новая школа, детский сад, медицинский пункт, дом торжеств, сельская администрация, предусмотренные для вернувшихся семей дома полностью обставлены», – отметил он.

Село Талиш было обстреляно азербайджанцами в апреле 2016 года. Тогда им удалось пробраться в Ташиш и жестоко убить нескольких мирных жителей. После этого начались работы по восстановлению села, в него стали возвращаться местные жители.