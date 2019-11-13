Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел по графику
13 ноября 2019 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 13 ноября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик, а также его полевые помощники Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова).
С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
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