Российский депутат в Краснодаре закрасил черной краской памятную доску Гарегину Нжде

PanARMENIAN.Net - Депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому военно-политическому деятелю Гарегину Нжде, установленную в городе Армавир Краснодарского края РФ.

Доска была установлена в 2012 году на территории храма Успения Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской церкви в городе Армавир.

Отмечается, что 11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску Нжде, пишет «Красная весна».

Однако доску не демонтировали, и Виноградов «решил вопрос самостоятельно», закрасив ее черной краской.

В 2017 году несколько жителей Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать памятную доску Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде).