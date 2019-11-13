Российский депутат в Краснодаре закрасил черной краской памятную доску Гарегину Нжде
13 ноября 2019 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому военно-политическому деятелю Гарегину Нжде, установленную в городе Армавир Краснодарского края РФ.
Доска была установлена в 2012 году на территории храма Успения Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской церкви в городе Армавир.
Отмечается, что 11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску Нжде, пишет «Красная весна».
Однако доску не демонтировали, и Виноградов «решил вопрос самостоятельно», закрасив ее черной краской.
В 2017 году несколько жителей Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать памятную доску Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде).
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