СМИ: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
13 ноября 2019 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд и способ разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Предложение содержится в письме Трампа, направленном Эрдогану ранее.
Как пояснил собеседник издания, сейчас США настаивают на том, что С-400 «не вводятся в эксплуатацию», чтобы они не могли «иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского (истребителя) F-35». По мнению Трампа, Анкара могла бы вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать ограничений со стороны США, пишут «Ведомости».
Идея Трампа, вероятно, «приведет в ярость» законодателей в палате представителей США, ранее одобривших введение санкций против Анкары за военную операцию в Сирии, отмечает газета. Издание напоминает, что Эрдоган 12–13 ноября посетит США, где у него запланирована встреча с американским лидером.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция подписали в 2017 году, сумма сделки составила $2,5 млрд. В июле начались первые поставки в Анкару. Прибытие последней партии компонентов С-400 ожидается в ноябре – декабре. В ответ на это США отказались поставлять Анкаре системы Patriot, а также пригрозили санкциями и исключением страны из программы поставок американских истребителей F-35.
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