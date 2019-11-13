Готовится новая серия сериала «Друзья»: С актерами ведут переговоры

Готовится новая серия сериала «Друзья»: С актерами ведут переговоры
13 ноября 2019 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Со всеми шестью актерами известного телесериала «Друзья» сейчас ведут переговоры об их участии в единственной серии сиквела.

Издания The Hollywood Reporter and Variety утверждают, что специальная серия будет показана на новом сайте стримингового видео HBO Max.

Однако о перезапуске мегапопулярного ситкома, который продолжался с 1994 по 2004 годы, речь пока не идет, пишет BBC.

HBO Max купил права на показ всех 10 сезонов «Друзей» в США за 425 млн долларов, они станут доступны с апреля 2020 года. Шоу переместится на HBO Max c Netflix, где сериал стал вторым по популярности по итогам 2018 года.

В HBO Max не комментировали сообщения о новом эпизоде «Друзей».

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BBC: Готовится новая серия сериала "Друзья". Но только одна
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