Готовится новая серия сериала «Друзья»: С актерами ведут переговоры
13 ноября 2019 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Со всеми шестью актерами известного телесериала «Друзья» сейчас ведут переговоры об их участии в единственной серии сиквела.
Издания The Hollywood Reporter and Variety утверждают, что специальная серия будет показана на новом сайте стримингового видео HBO Max.
Однако о перезапуске мегапопулярного ситкома, который продолжался с 1994 по 2004 годы, речь пока не идет, пишет BBC.
HBO Max купил права на показ всех 10 сезонов «Друзей» в США за 425 млн долларов, они станут доступны с апреля 2020 года. Шоу переместится на HBO Max c Netflix, где сериал стал вторым по популярности по итогам 2018 года.
В HBO Max не комментировали сообщения о новом эпизоде «Друзей».
Самое значимое
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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