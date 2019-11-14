СНБ РА: Иностранцы незаконно усыновили более 30 армянских детей (видео)
14 ноября 2019 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыла многочисленные случаи усыновления детей иностранцами с грубыми нарушениями законодательства РА. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.
Согласно полученным фактическим данным, двое граждан Армении, используя свои связи в одном из республиканских акушерских учреждений, в ряде ведомств РА, а также в детских домах, с грубым нарушением законодательства Армении организовали усыновление гражданами Италии более 30 детей, являющихся гражданами Республики Армения.
Как сообщают в СНБ, для этого ряд распорядителей акушерского учреждения и других служащих, наделенных управленческими функциями, по предварительному сговору, с прямым умыслом из корыстных побуждений в 2016 - 2018 гг склонили отказаться от детей более 10 женщин, обратившихся в роддом для прерывания беременности из-за социальных или личных проблем, в отдельных случаях угрожая огласить факт беременности, а также путем преувеличения болезни новорожденного и оказания психологического давления с использованием ложной информации, против их воли склонили отказаться от детей с целью их усыновления, при этом в некоторых случаях не отказывались и от получения взяток за оказанные медицинские услуги от рожениц.
«После получения письменного согласия большинство новорожденных с сопроводительными медицинскими документами были доставлены в детские дома. Должностные лица указанных учреждений, злоупотребляя служебными полномочиями, с использованием в медицинских документах выдуманных диагнозов роддома, нарушили приоритетность права граждан РА на усыновление этих детей, косвенно препятствуя их усыновлению гражданами РА», – говорится в сообщении СНБ РА.
По факту очевидного преступления в Следственном департаменте СНБ РА было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, проводится предварительное следствие.
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