В Сенате США заблокировали резолюцию о признании Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) 13 ноября заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую Геноцид армян в Османской империи, после встречи в Белом доме с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом законодатель сообщил на заседании Сената, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании.

«Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать», - пояснил он свое решение, пишет ТАСС.

Грэм заявил об этом через пару часов после встречи с Эрдоганом в Белом доме. «Я только что встретился с президентом Эрдоганом и президентом (США Дональдом) Трампом и обсудил с ними проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Сирии, военное вторжения со стороны Турции. Я надеюсь, что Турция и Армения смогут объединиться и решить эту проблему», - подчеркнул Грэм. Он добавил, что выступает против данной резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего».

По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также может и заблокировать законодательную инициативу.

Первым правом ранее 13 ноября воспользовался старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в отношении резолюции, признающей Геноцид армян в Османской империи. По его мнению, инициатива обеспечила бы «официальное признание» Геноцида армян в США.

«Внешняя политика Соединенных Штатов должна добросовестно учитывать нарушения прав человека, преступления против человечности, этнические чистки и геноцид. Мы не можем отвернуться от армянских жертв геноцида», - считает демократ.

Эрдоган ранее осудил решение контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США признать Геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Он выразил надежду, что Сенат не повторит «подобной ошибки». За инициативу проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.