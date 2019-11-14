Motorola представила раскладушку Razr с гибким экраном

PanARMENIAN.Net - Компания Motorola представила первый в истории смартфон-раскладушку с гибким экраном — Razr. Концептуально это перезапуск легендарной раскладушки середины нулевых.

Версия 2019 года получила 6,2-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9. Помимо основного дисплея смартфон имеет внешний вспомогательный диагональю 2,7 дюйма. С его помощью можно отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи и использовать Google Assistant, пишет Ferra.ru.

Корпус Motorola Razr изготовлен из нержавеющей стали и защищенного стекла 3D Gorilla Glass. Шарнир с нулевым зазором позволяет уберечь экран от попадания пыли и мусора. Кроме того, устройство имеет защиту от воды, а точнее от брызг. Погружать его в жидкость целиком все-таки нельзя.

Работает смартфон на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 710, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера у аппарата представлена одним датчиком на 16 Мп, внутренняя — датчиком на 5 Мп. Смартфон будет выпущен с Android 9 Pie «из коробки». Стоимость его составит $1500.

Продажи Motorola Razr 2019 начнутся в декабре в некоторых странах Европы.