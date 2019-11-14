В Москве застрелили известного армянского спортсмена
14 ноября 2019 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный армянский спортсмен Ашот Болян застрелен вечером 13 ноября на юго-западе Москвы.
Как сообщает «МК», труп Боляна был обнаружен возле дома на Нахимовском проспетке, 59, в 20.15. Местный житель парковал свою машину, и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле его автомашины «Инфинити». Видимо, какое-то время он лежал мертвым на парковке.
40-летний Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах. Также он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот Болян произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами.
В 2004 году Болян переехал Россию и завершил капьеру. В последнее время он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, являлся президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и возглавлял департамент спорта Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.
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