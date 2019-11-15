Пайлан: Отрицающий геноцид армян Эрдоган оправдывает геноцид
15 ноября 2019 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский депутат прокурдской «Демократической партии народов» Турции Каро Пайлан в своем микроблоге в Twitter расскритиковал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Геноциде армян, отметив, что «отрицающий геноцид Эрдоган оправдывает его».
Ранее Эрдоган сегодня, выступая в Американском религиозном центре в штате Мэриленд, обратился к теме резолюции Палаты представителей США о признании Геноцид армян в Османской империи и назвал Армению «вчерашним государством», а армян - «мигрантами». Также Эрдоган заявил, что «никакого геноцида не было».
Обратившись к Эрдогану, Пайлан заявил: «Армянский народ, вместе с другими народами, вел оседлый образ жизни на этих землях в течение тысячелетий. Армяне создавали цивилизацию во всех городах, где проживали. Он (Эрдоган) говорит, что «армяне мигрировали на эту землю, когда кочевали, как кочевники». Позор! Эрдоган, отрицающий геноцид, оправдывает его».
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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