Пайлан: Отрицающий геноцид армян Эрдоган оправдывает геноцид

Пайлан: Отрицающий геноцид армян Эрдоган оправдывает геноцид
15 ноября 2019 - 13:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский депутат прокурдской «Демократической партии народов» Турции Каро Пайлан в своем микроблоге в Twitter расскритиковал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Геноциде армян, отметив, что «отрицающий геноцид Эрдоган оправдывает его».

Ранее Эрдоган сегодня, выступая в Американском религиозном центре в штате Мэриленд, обратился к теме резолюции Палаты представителей США о признании Геноцид армян в Османской империи и назвал Армению «вчерашним государством», а армян - «мигрантами». Также Эрдоган заявил, что «никакого геноцида не было».

Обратившись к Эрдогану, Пайлан заявил: «Армянский народ, вместе с другими народами, вел оседлый образ жизни на этих землях в течение тысячелетий. Армяне создавали цивилизацию во всех городах, где проживали. Он (Эрдоган) говорит, что «армяне мигрировали на эту землю, когда кочевали, как кочевники». Позор! Эрдоган, отрицающий геноцид, оправдывает его».

Ссылки по теме:
Ermenihaber.am. Փայլան. «Ցեղասպանությունը ժխտող Էրդողանը, ցեղասպանության գովքն է անում»
Запись Каро Пайлана в Twitter
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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