Пайлан: Отрицающий геноцид армян Эрдоган оправдывает геноцид

PanARMENIAN.Net - Армянский депутат прокурдской «Демократической партии народов» Турции Каро Пайлан в своем микроблоге в Twitter расскритиковал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Геноциде армян, отметив, что «отрицающий геноцид Эрдоган оправдывает его».

Ранее Эрдоган сегодня, выступая в Американском религиозном центре в штате Мэриленд, обратился к теме резолюции Палаты представителей США о признании Геноцид армян в Османской империи и назвал Армению «вчерашним государством», а армян - «мигрантами». Также Эрдоган заявил, что «никакого геноцида не было».

Обратившись к Эрдогану, Пайлан заявил: «Армянский народ, вместе с другими народами, вел оседлый образ жизни на этих землях в течение тысячелетий. Армяне создавали цивилизацию во всех городах, где проживали. Он (Эрдоган) говорит, что «армяне мигрировали на эту землю, когда кочевали, как кочевники». Позор! Эрдоган, отрицающий геноцид, оправдывает его».