МИД РФ соболезнует в связи с убийством армянских священников в Сирии
15 ноября 2019 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД РФ выражает искренние соболезнования родным священников Армянской католической церкви, убитых в Сирии террористами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 11 ноября в автомобиле были застрелены духовный пастырь Армянской католической церкви города Камышлы и его отец, которые направлялись в город Дейр-эз-Зор с пастырской миссией. «Ответственность за убийство священнослужителей взяли на себя игиловцы», - добавила она, пишет ТАСС.
«Мы выражаем искренние соболезнования родным погибших и армянской общине в Сирии. Продолжающиеся в неподконтрольных правительству Сирии районах страны акты террора и насилия в отношении христиан вызывают негодование. Эти жестокие преступления свидетельствует о том, что на этих территориях продолжают себя, к сожалению, вольготно чувствовать террористические организации, которые еще не уничтожены и с которыми необходимо реально бороться, а не вести разговоры», - заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что положить конец терроризму в Сирии можно будет только в условиях, когда «законное правительство в Дамаске будет контролировать всю территорию страны, обеспечивая ее суверенитет, территориальную целостность. стабильность, конституционный порядок, гарантирующий мирную, безопасную, достойную жизнь для всех сирийцев независимо от их конфессиональной принадлежности».
Самое значимое
Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
С 20 по 26 октября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 170 раз, произведя более 1500 выстрелов
Partner news
Последние новости
Disney будет предупреждать о расизме в своих мультфильмах В частности, перед тем, как зритель захочет посмотреть «Книгу джунглей», «Дамбо», «Леди и Бродягу», «Питера Пэна» и «Котов-аристократов», его предупредят, что фильмы демонстрируются в оригинальной редакции
Ущерб от наводнения в Венеции составил 1 млрд евро Дзайя, в свою очередь, охарактеризовал ситуацию в Венеции как «полное разрушение»
Митингующие установили палатки в центре Тбилиси: Требуют досрочных парламентских выборов В настоящее время перед парламентом несколько тысяч человек. Среди митингующих представители разных оппозиционных партий, в том числе те, которые враждуют многие годы, а также гражданские активисты.
Пашинян: Развитие военной промышленности важно для Армении До начала обсуждения вопросов повестки дня Пашинян коснулся структурных изменений военно-промышленного комплекса.