МИД РФ соболезнует в связи с убийством армянских священников в Сирии

PanARMENIAN.Net - МИД РФ выражает искренние соболезнования родным священников Армянской католической церкви, убитых в Сирии террористами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 11 ноября в автомобиле были застрелены духовный пастырь Армянской католической церкви города Камышлы и его отец, которые направлялись в город Дейр-эз-Зор с пастырской миссией. «Ответственность за убийство священнослужителей взяли на себя игиловцы», - добавила она, пишет ТАСС.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным погибших и армянской общине в Сирии. Продолжающиеся в неподконтрольных правительству Сирии районах страны акты террора и насилия в отношении христиан вызывают негодование. Эти жестокие преступления свидетельствует о том, что на этих территориях продолжают себя, к сожалению, вольготно чувствовать террористические организации, которые еще не уничтожены и с которыми необходимо реально бороться, а не вести разговоры», - заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что положить конец терроризму в Сирии можно будет только в условиях, когда «законное правительство в Дамаске будет контролировать всю территорию страны, обеспечивая ее суверенитет, территориальную целостность. стабильность, конституционный порядок, гарантирующий мирную, безопасную, достойную жизнь для всех сирийцев независимо от их конфессиональной принадлежности».