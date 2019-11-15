МИД РФ соболезнует в связи с убийством армянских священников в Сирии

МИД РФ соболезнует в связи с убийством армянских священников в Сирии
15 ноября 2019 - 16:02 AMT

PanARMENIAN.Net - МИД РФ выражает искренние соболезнования родным священников Армянской католической церкви, убитых в Сирии террористами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 11 ноября в автомобиле были застрелены духовный пастырь Армянской католической церкви города Камышлы и его отец, которые направлялись в город Дейр-эз-Зор с пастырской миссией. «Ответственность за убийство священнослужителей взяли на себя игиловцы», - добавила она, пишет ТАСС.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным погибших и армянской общине в Сирии. Продолжающиеся в неподконтрольных правительству Сирии районах страны акты террора и насилия в отношении христиан вызывают негодование. Эти жестокие преступления свидетельствует о том, что на этих территориях продолжают себя, к сожалению, вольготно чувствовать террористические организации, которые еще не уничтожены и с которыми необходимо реально бороться, а не вести разговоры», - заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что положить конец терроризму в Сирии можно будет только в условиях, когда «законное правительство в Дамаске будет контролировать всю территорию страны, обеспечивая ее суверенитет, территориальную целостность. стабильность, конституционный порядок, гарантирующий мирную, безопасную, достойную жизнь для всех сирийцев независимо от их конфессиональной принадлежности».

Ссылки по теме:
Tass.ru: МИД России соболезнует в связи с убийством армянских священников в Сирии
 Самое значимое
Порог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020-го снизится до 200 евроПорог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020-го снизится до 200 евро
Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
Freedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернетаFreedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернета
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Пашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамикаПашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамика
Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
Степанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огняСтепанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огня
С 20 по 26 октября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 170 раз, произведя более 1500 выстрелов
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября
В Армении возбудили уголовное дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ
Конгрессмены США посетят Арцах
В Армении начались продажи новых iPhone: Известны цены
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Disney будет предупреждать о расизме в своих мультфильмах В частности, перед тем, как зритель захочет посмотреть «Книгу джунглей», «Дамбо», «Леди и Бродягу», «Питера Пэна» и «Котов-аристократов», его предупредят, что фильмы демонстрируются в оригинальной редакции
Ущерб от наводнения в Венеции составил 1 млрд евро Дзайя, в свою очередь, охарактеризовал ситуацию в Венеции как «полное разрушение»
Митингующие установили палатки в центре Тбилиси: Требуют досрочных парламентских выборов В настоящее время перед парламентом несколько тысяч человек. Среди митингующих представители разных оппозиционных партий, в том числе те, которые враждуют многие годы, а также гражданские активисты.
Пашинян: Развитие военной промышленности важно для Армении До начала обсуждения вопросов повестки дня Пашинян коснулся структурных изменений военно-промышленного комплекса.