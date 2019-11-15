Посол: США не возражают против допуска российских экспертов в биолаборатории Армении

PanARMENIAN.Net - США не возражают против того, что представители российских государственных органов и специалисты смогут в ближайшем будущем получить доступ к биологическим лабораториям Армении, переоснащенным на американские средства. Об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси, комментируя официальные заявления о том, что Ереван и Москва вскоре подпишут меморандум об открытии этих лабораторий для российских специалистов, передает Civilnet.

Трейси отметила, что не видит проблем в армяно-российском сотрудничестве в этой области.

«Мы гордимся тем, что работаем с правительством Армении по вопросам биологической безопасности с 2008 года. Эти лаборатории являются результатом этого сотрудничества», - сказала она.

Эти структуры, по ее словам, являются армянскими лабораториями, в которых работают армянские специалисты, и они находятся под контролем Армении. «Мы были очень прозрачны в этом сотрудничестве, и Армения как суверенное государство сама может управлять любой работой, связанной с этими лабораториями», - сказала Трейси.

Меморандум о допуске российских специалистов на биолаборатории в Армении будет подписан в ближайшее время.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.