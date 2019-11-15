Disney будет предупреждать о расизме в своих мультфильмах
15 ноября 2019 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Запуск собственного стримингового сервиса компании Disney ознаменовался новшеством: Disney+ начал предупреждать зрителей об элементах «расизма» в своих классических мультфильмах. Что классифицировано как «устаревшие культурные взгляды».
В частности, перед тем, как зритель захочет посмотреть «Книгу джунглей», «Дамбо», «Леди и Бродягу», «Питера Пэна» и «Котов-аристократов», его предупредят, что фильмы демонстрируются в оригинальной редакции, поэтому могут содержать ныне неактуальные взгляды на некоторые культурные нормы, пишет «Российская газета».
В данном случае элементами расизма отдают черные вороны в «Дамбо», орангутанг Луи в «Книге джунглей» и сиамские кошки в «Леди и Бродяге». За все это студия была неоднократно гневно раскритикована.
Аналогичные предупреждения ввела для своей классической анимационной продукции и студия Warner Bros..
Самое значимое
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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