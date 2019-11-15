Disney будет предупреждать о расизме в своих мультфильмах

PanARMENIAN.Net - Запуск собственного стримингового сервиса компании Disney ознаменовался новшеством: Disney+ начал предупреждать зрителей об элементах «расизма» в своих классических мультфильмах. Что классифицировано как «устаревшие культурные взгляды».

В частности, перед тем, как зритель захочет посмотреть «Книгу джунглей», «Дамбо», «Леди и Бродягу», «Питера Пэна» и «Котов-аристократов», его предупредят, что фильмы демонстрируются в оригинальной редакции, поэтому могут содержать ныне неактуальные взгляды на некоторые культурные нормы, пишет «Российская газета».

В данном случае элементами расизма отдают черные вороны в «Дамбо», орангутанг Луи в «Книге джунглей» и сиамские кошки в «Леди и Бродяге». За все это студия была неоднократно гневно раскритикована.

Аналогичные предупреждения ввела для своей классической анимационной продукции и студия Warner Bros..