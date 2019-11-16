Слушания по импичменту Трампа в Конгрессе США не выявили доказательств его вины

PanARMENIAN.Net - Завершившиеся 15 ноября слушания в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президента не выявили доказательств вины Дональда Трампа. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

«Вторые открытые слушания спикера (Палаты представителей Нэнси) Пелоси и конгрессмена (председателя спецкомитета Адама) Шиффа по импичменту были столь же бесполезными и непоследовательными, как и первые. Никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны президента представлено не было. На самом деле (ыступавшая на слушаниях бывший) посол (США в Киеве Мари) Йованович под присягой дала показания, что не знала о какой-либо преступной деятельности, к которой причастен президент Трамп», - отметила пресс-секретарь, пишет ТАСС.

«Трудно представить себе более бездарную трату времени, чем сегодняшние слушания, и все же, к сожалению, мы ожидаем от демократов Палаты представителей еще большего проявления того же тенденциозного политического театра на следующей неделе», - заключила Гришэм.

13 ноября в Конгрессе прошли первые публичные слушания в рамках расследования дела об импичменте. Для дачи показаний были вызваны временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.