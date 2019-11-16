Путин и Зеленский впервые встретятся в Париже
16 ноября 2019 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Саммит в «нормандском формате» (Украина, РФ, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Сторонам предстоит выработать «новую последовательность действий в выполнении минских соглашений», указали в Елисейском дворце, пишет Deutsche Welle.
В офисе президента Украины - администрации Зеленского - уточнили, что украинский лидер коснулся предстоящей встречи в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
До этого главы государств и правительств встречались в «нормандском формате» в октябре 2016 года.
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