В Ереване из больницы сбежал заключенный: Он был судим 7 раз
18 ноября 2019 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 ноября в 05:00 по местному времени проходивший лечение в ереванском медцентре «Эребуни» Араик Саркисян Самвелович (1988 г.р.), отбывающий наказание в УИУ «Нубарашен», сбежал из больницы. Об этом сообщает пресс-служба УИУ «Нубарашен».
Саркисян (ранее 7 раз судимый) был осужден к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы по части 3 статьи 177 Уголовного кодекса Армении.
Внешние приметы: рост около 170 см, атлетического телосложения, карие глаза, широкий лоб, черные волосы, толстые губы, расплющенный изогнутый нос, на шее слева раневая повязка, на нем был черный свитер, спортивный костюм черного цвета, тапочки.
Из УИУ просят видевших обратиться в полицию.
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В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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