Наводнение в Венеции стало сильнейшим с 1872 года
18 ноября 2019 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Разрушительное наводнение в Венеции, продолжающееся уже несколько дней, было признано самым сильным за последние 148 лет. 17 ноября вода в городе поднялась до 150 сантиметров над уровнем моря, превысив в течение недели уже в четвертый раз отметку в 140 сантиметров.
Это первый подобный случай с начала ведения наблюдений за изменением уровня воды в Венеции в 1872 году, пишет Deutsche Welle.
По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, в результате очередного повышения уровня воды 17 ноября итальянский город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказался затопленным на 70%. Площадь Святого Марка, как самая низкая точка города, была перекрыта по соображениям безопасности, многие музеи - закрыты. Общественный транспорт также ходил с сильными ограничениями.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, Бруньяро призвал горожан проявлять «максимальную осторожность», указав, однако, что ситуация находится под контролем.
Ранее из-за сильного ветра вода в Венеции поднялась до уровня 187 сантиметров, почти достигнув рекордной отметки 1966 года в 194 сантиметра. По данным агентства dpa, при этом пострадала каждая вторая церковь в городе.
Общий ущерб от стихийного бедствия, по оценкам местных властей, уже составил около одного миллиарда евро. По словам Бруньяро, многие страны уже предложили Венеции помощь в преодолении последствий наводнения. Теперь чиновник планирует создать в городе международный центр изучения изменения климата, который занимался бы, кроме прочего, проблемами загрязнения воды.
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