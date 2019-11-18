МИД РА: Турция остается угрозой безопасности пережившего геноцид армянского народа

МИД РА: Турция остается угрозой безопасности пережившего геноцид армянского народа
18 ноября 2019 - 12:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Отрицая Геноцид армян, проводя агрессивную политику с применением силы в отношении своих соседей, продолжая блокаду Армении на протяжении более двух десятилетий и оказывая военно-политическую поддержку Азербайджану в контексте карабахского конфликта, Турция продолжает оставаться угрозой безопасности армянского народа, пережившего Геноцид. Об этом говорится в комментарии МИД Армении в связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанного в США.

Ранее Эрдоган, выступая в Американском религиозном центре в штате Мэриленд, обратился к теме резолюции Палаты представителей США о признании Геноцида армян в Османской империи и назвал Армению «вчерашним государством», а армян - «мигрантами». Также Эрдоган заявил, что «никакого геноцида не было».

Отмечается, что заявления турецкого лидера содержат в себе обвинения, направленные на оправдание Геноцида армян путем оскорбления достоинства жертв.

«24 апреля этого года Эрдоган уже пытался оправдать Геноцид армян, назвав его «самым разумным актом», а жертв геноцида - «армянскими бандитскими формированиями и их сторонниками». Теперь президент Турции лишает жертв Геноцида армян даже их исторической Родины, называя их кочевниками, тем самым, с одной стороны забывая историю своих предков, и коренных жителей этого региона - с другой», - говорится в заявлении МИД РА.

Отмечается, что признание и осуждение Геноцида армян необходимы для восстановления исторической справедливости. Это важно для всех тех людей и народов, которых Турецкая Республика в настоящее время называет террористами из-за их религиозного и этнического происхождения, подвергает насилию и принудительной депортации. Более того, это важно для защиты универсальных прав человека, говорится в сообщении МИД.

«Геноцид армян – это факт для потомков Геноцида и международного сообщества в целом, который послужил основой для разработки Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и для создания механизмов предотвращения преступлений против человечности», - говорится в заявлении.

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