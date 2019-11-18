Борец Артур Алексанян стал послом доброй воли ЮНИСЕФ

PanARMENIAN.Net - Армянский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира Артур Алексанян официально вступил в должность посла доброй воли ЮНИСЕФ.

«Когда мне предложили, я сразу же согласился, потому что знал, что это связано с нашими детьми. Для меня большая честь стать послом ЮНИСЕФ, и я готов помогать ЮНИСЕФ для защиты права здоровой жизни каждого ребенка в Армении», - сказал он, пишет Shantnews.am.

Спортсмен подчеркнул, что каждый ребенок должен сначала быть здоровым и нормально питаться, чтобы достичь своих целей.