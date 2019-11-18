«Джокер» установил мировой рекорд по сборам среди фильмов с R-рейтингом

«Джокер» установил мировой рекорд по сборам среди фильмов с R-рейтингом
18 ноября 2019 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Общемировые сборы фильма «Джокер» с Хоакином Финиксом в главной роли превысили $1 млрд.

Благодаря этому фильм Тодда Филлипса стал первой лентой с R-рейтингом в истории кинематографа, собравшей настолько внушительную сумму. Кроме того, «Джокер» стал всего третьим фильмом в истории (вообще среди всех), кому это удалось без проката в Китае, пишет Gazeta.ru.

По данным IMDb, сборы картины на данный момент составляют $1,016,599,593.

11 октября стало известно, что «Джокер» попал в десятку лучших фильмов всех времен по версии IMDb и расположился в рейтинге на 10-м месте.

Лента рассказывает об истории Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. 7 сентября фильм удостоился награды «Золотой лев» на 76-м Венецианском фестивале.

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Gazeta.ru: Клоун с миллиардом: «Джокер» установил мировой рекорд
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