ЕС упростит визовый режим с Белоруссией

PanARMENIAN.Net - Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией. Согласно документу, ЕС готов заключить договор об облегчении выдачи виз.

Документ разрешает заключение договора об упрощенном формате. В нем, помимо прочего, изложены различные аспекты развивающихся отношений ЕС и Белоруссии: в их числе вопросы прав человека, смертной казни и реформ в республике. Там же упоминаются будущие финансовые вливания в белорусскую экономику, пишет Lenta.ru.

Как «с удовлетворением» отмечают авторы документа, расширение партнерства идет по намеченным сценариям — и упрощение визового режима поможет как контактам между гражданами, так и деловым отношениям.

7 октября стало известно, что глава Белоруссии Александр Лукашенко поедет с визитом в Евросоюз. Глава МИД страны Владимир Макей подчеркнул, что поездка — не самоцель, а шаг к расширению сотрудничества с западными странами.

О том, что белорусская сторона завершила все внутригосударственные процедуры по подготовке к визовому соглашению, сообщалось 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Лукашенко. Тогда же указывалось, что по новым условиям визовый сбор для белорусских граждан снизят с 60 до 35 евро, а решение о выдаче визы будут заключать в течение 10 дней.