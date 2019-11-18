Мхитарян раскритиковал тактику тренера «Арсенала»
18 ноября 2019 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, почему минувшим летом покинул «Арсенал» ради клуба Серии А и подверг критике тактику тренера лондоского клуба Унаи Эмери.
После прихода в клуб испанца Унаи Эмери роль полузащитника в команде изменилась – Генрих играл глубже и уже не мог влиять на атаку команды так, как он привык. Этот фактор, а также дефицит игрового времени привели к тому, что футболист решился на смену клуба, пишет Eurosport.
«Эмери уделял больше внимания тактике. Я начинал в качестве вингера, но должен был разыгрывать мяч с опорником. Вот почему я не смог принести достаточно голов и ассистов. Мне нравится играть более свободно и искать свободные зоны, но вы должны делать работу, о которой просит менеджер. Я не мог смириться с местом на скамейке запасных. Я знаю свои сильные качества и понимаю, на что способен. Мне уже 30 лет, и я люблю играть, а не просто тратить время на лавке.
Эмери и Рауль Санллехи (спортивный директор) заверили меня, что я важен для «Арсенала», но я подписал контракт с «Ромой», потому что они продемонстрировали большую веру в меня», – отметил игрок.
В текущем сезоне Серии А игрок провел 4 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. До «Арсенала» полузащитник поиграл за «МЮ» и дортмундскую «Боруссию».
Photo. Arsenal FC via Getty Images
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