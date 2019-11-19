В Армении минимальная зарплата повысится на 24% с 1 января 2020-го

PanARMENIAN.Net - Депутаты Национального собрания Армении 19 ноября во втором чтении одобрили принятие поправок в законы «О минимальной месячной заработной плате» и «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности», предусматривающих повышение минимальной зарплаты примерно на 24% - с 55,000 драмов до 68,000 драмов.

За принятие законопроекта проголосовало 102 депутата, голосовавших против не было. Таким образом, минимальная заработная плата повысится с 1 января 2020 года.

Ранее депутаты от правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Вараздат Карапетян и Бабкен Тунян представили законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате». Депутаты предлагали увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов.