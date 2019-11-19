Чавушоглу: Турция может возобновить военную операцию в Сирии
19 ноября 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция может возобновить военную операцию на территории Сирии, поскольку Россия и курдские военные формирования не придерживаются достигнутых соглашений. Об этом 18 ноября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Если мы не получим желаемый результат, мы сделаем то, что требуется, как мы делали раньше. Другого выхода нет. Мы должны устранить угрозу террора по соседству с нами», - заявил он. Турция считает, что, вопреки договоренностям, не все формирования курдской группировки YPG полностью ушли из пограничного региона, пишет Deutsche Welle.
1 ноября Турция и Россия приступили к совместному патрулированию в районе турецко-сирийской границы. Совместное патрулирование сирийско-турецкой границы осуществляется в соответствии с меморандумом между Россией и Турцией, подписанным президентами двух стран 22 октября 2019 года в Сочи.
Согласно этой договоренности, бойцы из курдской группировки YPG должны были покинуть 30-километровую зону безопасности к 29 октября. Россия заявляет, что эта договоренность выполнена.
Турецкая армия 9 октября начала в Сирии операцию «Источник мира» против YPG. Анкара считает эту группировку союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). Турция заявляла намерение создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
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