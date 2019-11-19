Оппозиция в Грузии продолжит акции протеста

PanARMENIAN.Net - В Грузии оппозиция намерена продолжить акции протеста и на дебаты в парламенте не согласна - таковы итоги последнего совещания более 20 оппозиционных партий.

Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» 18 ноября предложила оппозиции провести политические дебаты на тему изменения избирательной системы вместо уличных акций протеста.

Лидеры протеста намерены 19 ноября провести акцию у здания Тбилисского городского суда, где будет рассмотрена мера пресечения на время следствия для задержанных во время деблокирования парламента и проспекта Руставели накануне, пишет Sputnik-Грузия.

Митинг объединенной оппозиции запланирован на вечер перед зданием парламента. При этом лидеры политических партий заявляют о готовности продолжить пикетирование не только здания парламента, но и других государственных учреждений.

Переход на немецкую модель выборов является одним из главных требований оппозиционных партий. Эта модель предполагает проведение выборов по смешанной системе – пропорциональной и мажоритарной, а распределением мест только по пропорциональной.

В тоже время лидеры оппозиции отмечают, что 19 ноября объявят дату проведения масштабной акции протеста и озвучат свои планы на будущее.

Акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.