Между Арменией и Катаром установится безвизовый режим

PanARMENIAN.Net - Армения и Катар отменили визовый режим между странами. Таким образом, гражданам Армении более не понадобятся визы для посещения Катара, и наоборот, пишет Shantnews.am.

Президент Армении Армен Саргсян находится с официальным визитом в Катаре. Между ним и эмиром Катара будет подписано соглашение об отмене виз.

«Взаимное аннулирование визовых требований Катаром окажет положительное влияние на дальнейшее развитие экономических, культурных, научных, образовательных и особенно туристических связей», - объясняют представители Армении.