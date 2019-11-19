Между Арменией и Катаром установится безвизовый режим

Между Арменией и Катаром установится безвизовый режим
19 ноября 2019 - 12:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения и Катар отменили визовый режим между странами. Таким образом, гражданам Армении более не понадобятся визы для посещения Катара, и наоборот, пишет Shantnews.am.

Президент Армении Армен Саргсян находится с официальным визитом в Катаре. Между ним и эмиром Катара будет подписано соглашение об отмене виз.

«Взаимное аннулирование визовых требований Катаром окажет положительное влияние на дальнейшее развитие экономических, культурных, научных, образовательных и особенно туристических связей», - объясняют представители Армении.

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