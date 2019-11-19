В Нидерландах 9-летний мальчик оканчивает университет: Степень бакалавра он получит за 10 месяцев

PanARMENIAN.Net - Лоран Симонс — 9-летний бельгиец, живущий в Нидерландах. В декабре он получит степень бакалавра в Техническом университете Эйндховена — мальчик начал обучение на факультете электротехники в марте 2019 года, когда ему было еще восемь. Курс, рассчитанный на три года, юный гений закончит за 10 месяцев.

Сейчас лучшие университеты мира предлагают вундеркинду получать образование у них, однако родители Симонса пока не раскрывают, какой именно вуз он выберет. Сам Лоран говорит, что хочет продолжить изучение электротехники — получить кандидатскую степень — и параллельно учиться медицине, пишет Bird in Flight.

Мальчик объясняет, что в будущем хочет заниматься созданием искусственных органов. У его дедушки и бабушки — болезни сердца. «Я бы хотел помогать таким людям, как они», — рассказал Лоран в интервью The New York Times.

Родители мальчика долго не верили, что их ребенок — вундеркинд. Лидия и Александр Симонс, оба врачи, работали в Нидерландах, пока Лорана воспитывали бабушка и дедушка в Бельгии. «Его бабушка и дедушка всегда говорили нам, что он очень особенный. Сперва мы думали, что они его принимают слишком всерьез», — рассказал отец мальчика. Однако потом родители Лорана убедились в его способности «впитывать знания, как губка».

Уровень IQ юного гения — 145. «Способности Лорана к «поглощению» очень высоки. Это означает, что все происходит гораздо быстрее и мы можем охватить гораздо больше материала за короткий промежуток времени», — отметил академический наставник мальчика — профессор интегрированной электроники в Техническом университете Эйндховена Петер Балтус. Он добавил, что занятия с Лораном приносят ему много удовольствия.

Вне учебного заведения Симонс — обычный ребенок. Ему нравится играть в Fortnite и Minecraft, смотреть сериалы на Netflix и вести свой блог в инстаграме. Несмотря на восхищение окружающих, сам Лоран считает себя ленивым — потому что он не любит заниматься спортом.